Hélène Hendriks mist analist bij Studio Fußball: ‘De NOS hoeven we niet meer serieus te nemen’

Hélène Hendriks vindt het jammer dat Jack van Gelder gedurende het EK niet is uitgenodigd voor het programma Studio Fußball. Tijdens het EK-programma waren vrijwel dagelijks de meest uiteenlopende analisten te zien, maar de ‘steranalisten’ ontbraken, zo vertelt Hendriks bij De Oranjezomer.

“De NOS hoeven we ook niet meer serieus te nemen, met een hele blik aan analisten, maar de twee steranalisten Kees Jansma en Jack van Gelder vergeten ze”, begint Hendriks, die direct reactie krijgt van Van Gelder. “Het gaat mij niet om het feit dat wij daar aan tafel hadden moeten zitten om te praten over voetbal, maar Kees en ik hebben ongeveer vijftig jaar meegelopen in de voetbalwereld, en dan denk ik dat het voor mensen soms leuk kan zijn om het horen hoe dat is gegaan”, zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

“Nu zaten er soms bekende koppen zonder affiniteit met voetbal aan tafel. Ik zag bijvoorbeeld twee diskjockeys (Coen Swijnenberg en Sander Lantinga) en rapper Donnie. Hartstikke leuk, maar ik denk dat Kees en ik best leuke verhalen hadden kunnen vertellen. We gaan er misschien nog wel ooit een serie van maken”, gaat de sportverslaggever verder.

Rutger Castricum is het met Van Gelder eens, maar deelt ook een compliment uit aan het NOS-programma. “Sjoerd van Ramshorst was wel echt de ontdekking. Die vond ik echt heel goed en ik heb met heel veel plezier naar hem zitten kijken. Maar het was soms wel een beetje gek als een Marco van Basten tegenover een Donnie kwam te zitten”, zegt de gast van De Oranjezomer.

