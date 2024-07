Het Parool weet wie Virgil van Dijk gaat opvolgen als aanvoerder van Nederlands elftal

Het Parool maakt in een analyse de balans op van het Nederlands elftal tijdens de EK-campagne. De ploeg van Ronald Koeman strandde uiteindelijk op zeer pijnlijke wijze in de halve finale, maar kan over het algemeen terugkijken op een redelijk toernooi. Het medium wijst naar de uitblinkers van Oranje en ziet een belangrijke rol weggelegd voor .

Het Parool verwacht dat Koeman niet langer vast kan houden aan de ‘heilige huisjes’, zoals Memphis Depay, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. “Zo vormde zich tijdens dit EK al het geraamte van het nieuwe Oranje. Doelman Bart Verbruggen (21) ontpopte zich in alle opzichten tot de aanvoerder van de nieuwe generatie”, schrijft het dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen Verbruggen maakte indruk op het EK. “Laatbloeier Jerdy Schouten liet op enkele zwakke momenten tegen Oostenrijk na zien een Europese topper te kunnen zijn. Met Nathan Aké, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo en ook de broertjes Jurriën en Quinten Timber, Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en uiteraard Frenkie de Jong kan Koeman de komende jaren vooruit”, valt er te lezen.

Ook met spelers als Xavi Simons en Tijjani Reijnders heeft Oranje een goed vooruitzicht. “Al verliep hun eerste grote toernooi wisselvallig”, stelt Het Parool.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.