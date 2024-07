Hilariteit bij Vandaag Inside Oranje: zeuren om Nederland-Engeland scheidsrechter op belachelijke manier vergeleken

De heren van Vandaag Inside Oranje hebben op een hele bijzondere manier een vergelijking gemaakt met de kritiek op de aanstelling van scheidsrechter Felix Zwayer voor Nederland-Engeland. René van der Gijp noemde zelfs de naam van Adolf Hitler.

Felix Zwayer is in 2021 betrokken geweest bij een omkoopschandaal, waar Jude Bellingham toentertijd stevige kritiek op leverde. Ondertussen heeft Zwayer zijn straf uitgezeten en fluit hij weer op het hoogste niveau. De UEFA stelde de Duitse arbiter aan voor Nederland - Engeland, heroverwoog het nadat de link met Bellingham vaak werd gelegd maar besloot de aanstelling niet te wijzigen. Bellingham, sterspeler bij de Engelsen en momenteel van Real Madrid, is er niet tevreden mee.

Bij Vandaag Inside Oranje laat Johan Derksen klaar zijn met het gezeur. "Dat vind ik allemaal koeien uit de sloot halen, dat is hetzelfde als dat gezeik over Zwarte Piet en de hoofddoekjes in Nederland, wat maar blijft doorzeuren." Wilfred Genee vindt het maar een bijzondere opmerking. "Dat is wel heel apart, om dit te vergelijken met Zwarte Piet en de hoofddoekjes." René van der Gijp doet ook nog een duit in het zakje. "Hitler. Hitler ook nog." De hele zaal barst in lachen uit. Genee: "Sorry, waar gaat dit naartoe?"

Derksen wil, als de zaal is uitgelachen, toch nog wel even sterker zijn punt maken. "Het is weer uit de oude doos, oude koeien en er steeds mee terugkomen. Wat de linkse politiek hier doet, dat doen nou de journalisten met zo'n scheidsrechter, die gewoon daarvoor gestraft is. Hij mag doorgaan. Klaar."

