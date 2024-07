‘Hoofdbrekens voor Slot: chaotische voorbereiding in aanloop naar het seizoen’

Arne Slot kent als trainer van Liverpool een allerminst ideale voorbereiding in aanloop naar het nieuwe seizoen. De oefenmeester die deze zomer de overstap maakte vanuit Feyenoord mist namelijk nog veel internationals. Volgens The Athletic kan de Nederlander pas tien dagen voor de eerste Premier League-wedstrijd beschikken over een volledige selectie.

Slot staat inmiddels een maand (hij begon op 19 juni) voor de groep bij Liverpool, maar heeft nog niet alle selectiespelers tot zijn beschikking door onder meer het EK en de Copa América. Zo genieten Trent Alexander Arnold, Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Luis Diaz, Darwin Núñez, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Ibrahima Konaté Diogo Jota en Alisson Becker momenteel nog van hun welverdiende vakantie.

Andy Robertson, Dominik Szoboszlai en de talentvolle doelman Vitezslav Jaros namen vroegtijdig afscheid van het EK en konden afgelopen dinsdag al kennismaken met Slot. De verwachting is dat de internationals gefaseerd terug zullen keren bij Liverpool. Wel oppert The Athletic dat Gomez, Gravenberch en Konaté kunnen besluiten om eerder aan te sluiten bij Liverpool omdat ze geen minuut speelden op het EK. “Maar het is aan de individuen zelf en er wordt geen druk uitgeoefend door de club”, schrijft het medium.

Scenario ‘verre van ideaal’

The Athletic meldt dat Slot maar tien dagen heeft om met de volledige selectie toe te werken naar de eerste competitiewedstrijd tegen het gepromoveerde Ipswich Town, die gespeeld wordt op zaterdag 17 augustus. Dat scenario is ‘verre van ideaal’, mede omdat de Nederlander en zijn staf dan maar weinig tijd hebben om hun ideeën over te brengen.

“Het zal belangrijk zijn om te beslissen wanneer en hoe degenen die zo'n groot deel van het voorseizoen hebben gemist weer worden geïntegreerd. Er moet een balans gevonden worden tussen kijken naar het grotere geheel en ervoor zorgen dat de wittebroodsweken niet voortijdig worden afgebroken”, aldus The Athletic.

Komende dinsdag reist Slot met zijn ploeg af naar Pittsburgh voor de pre-season tour door de Verenigde Staten, waar drie dagen later de openingswedstrijd tegen Real Betis wordt gespeeld. Hierbij zal de Nederlandse trainer dus niet kunnen beschikken over een groot deel van zijn basisselectie.