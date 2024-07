Ibrahim Afellay: 'Over hem wordt bijna niet gesproken, maar hij speelt geweldig'

Ibrahim Afellay is lyrisch over het EK van . De analist van de NOS vindt dat de verdediger van het Nederlands elftal een ‘geweldig’ toernooi doormaakt. Ook zaterdagavond tegen Turkije behoorde De Vrij in zijn ogen tot de uitblinkers.

“Over hem wordt bijna niet gesproken, maar Stefan de Vrij speelt echt een geweldig EK”, klinkt het bij Studio Fußball uit de mond van Afellay. “Hij is zó solide, zowel in het doordekken als in het voetballen. Hij schroomt ook niet om in te schuiven als het nodig is. Dikverdiend dat uitgerekend hij de gelijkmaker binnenkopte. Het is echt heel knap, het EK dat hij op dit moment aan het spelen is.”

Afellay zegt in de uitzending dat De Vrij transfervrij is, en dat de clubs voor hem in de rij zullen staan. Het klopt echter niet dat de verdediger transfervrij is. Zijn contract bij Internazionale loopt nog een jaar door. In de wandelgangen wordt hij gelinkt aan Al-Ittihad uit Saudi-Arabië. Sportief directeur Piero Ausilo van Inter heeft echter aangegeven dat er weinig klopt van die geruchten en dat hij De Vrij in Milaan wil houden.

Afellay is minder onder de indruk van Engeland, de tegenstander van Oranje in de halve finale. “Bij Engeland denk je echt: waar zit ik naar te kijken? Ze weten van elkaar totaal niet wat ze gaan doen. Geen enkele automatismen… Maar als Engeland achter staat, de schroom van zich afgooit en risico’s neemt, dan zie je wel dat ze creatief kunnen zijn.” Oranje is volgens de analist woensdagavond kansrijk. “Tegen dit Engeland zie ik Nederland echt de finale halen, zeker als Nederland speelt met dezelfde urgentie en strijdlust als tegen Turkije.”

