Basisspeler van Oranje niet op weg naar Saudi-Arabië: ‘Hij is van ons’

Het ziet ernaar uit dat ook komend seizoen in het shirt van Internazionale speelt, zo valt te concluderen uit een interview van Piero Ausilo bij Tuttomercatoweb. De sportief directeur van de Italiaanse landskampioen verwijst de geruchten rondom de Nederlander resoluut naar het rijk der fabelen.

Diverse media wisten onlangs te melden dat het Saudische Al-Ittihad interesse zou hebben in de vaste basisspeler van Oranje. Inter zou naar verluidt mee willen werken aan een deal, maar dit is onjuist. “Op dit moment is er geen enkele basis voor dat gerucht”, begint Ausilo.

“De Vrij is een belangrijke speler voor Inter, hij speelt een heel goed EK en was altijd klaar als hij werd opgeroepen. Als er situaties ontstaan ​​die hij wil evalueren, dan zijn we hier, maar voor nu is hij van ons”, sluit de sportief directeur van I Nerazzurri af.

Mocht De Vrij inderdaad in Italië blijven, zou dat betekenen dat hij zijn zevende seizoen in het shirt van Inter gaat spelen. Een transfer naar Nederland is daarmee ook definitief van de baan. De naam van de centrale verdediger van het Nederlands elftal werd mondjesmaat genoemd bij onder meer Feyenoord en PSV.

