Imke Courtois kijkt met jaloezie naar Oranje: 'Dat vind ik onwaarschijnlijk'

Imke Courtois heeft woensdagavond in NOS Studio Fußball eerlijk toegegeven dat ze jaloers is op de support die het Nederlands elftal krijgt in Duitsland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman speelde dinsdagavond tegen Roemenië in de achtste finales van het EK eindelijk een goede wedstrijd, maar de Nederlanders die de nationale ploeg achterna reizen maken al vanaf dag één een overweldigende indruk.

Na de Oranje-invasie tijdens de groepsfase in speelsteden Hamburg, Leipzig en Berlijn was het in de aanloop naar de ontmoeting met Roemenië in de achtste finales nog de vraag of er opnieuw een Oranje Fanwalk kon plaatsvinden. De achtste finale tegen Roemenië werd gespeeld in München en de verwachting was dat er wederom duizenden Nederlanders de nationale ploeg achterna zouden reizen, maar omdat de afstand tussen het centrum en de Allianz ArenA nogal fors is, stond er een vraagteken achter de festiviteiten in de stad. De KNVB en de lokale autoriteiten voerden uitgebreid overleg en bedachten uiteindelijk een mooi alternatief.

Gelukkig voor de naar München afgereisde Nederlanders kon er ook in de Zuid-Duitse stad een Fanwalk georganiseerd worden. Na afloop van de mars werd er uitgebreid gevierd in het Olympiapark, waar het Nederlands elftal zich 36 jaar geleden onder leiding van toenmalig bondscoach Rinus Michels kroonde tot landskampioen. De Oranje-gekte in München leverde andermaal fraaie beelden op. “Wel een beetje met jaloezie”, reageerde Courtois woensdagavond op de vraag hoe er in België wordt gekeken naar de feestvierende Nederlanders. “Dat vind ik onwaarschijnlijk. Dat ga je met de Belgen niet snel zien, in elk geval niet met zulke grote getallen dat wij gaan supporteren. Maar het is geweldig. Daar ben ik écht jaloers op”, zo klonk het.

Voor de Nederlanders in München werd het uiteindelijk een ervaring om niet snel te vergeten. Koeman en zijn manschappen waren in het stadion van Bayern München veel te sterk voor Roemenië en verzekerden zich dankzij een 0-3 overwinning van een plek bij de laatste acht op het EK. Voor België zat het toernooi er maandagavond al op. Onze zuiderburen verloren met 1-0 van Frankrijk.

