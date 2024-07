München krijgt paar uur voor aftrap Roemenië - Nederland nieuwe bijnaam

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de achtste finale tegen Roemenië op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Een paar dagen geleden was het nog de vraag of de KNVB evenals in Hamburg, Leipzig en Berlijn een Oranjemars kon organiseren, maar uit beelden op social media blijkt dat dit zonder twijfel is gelukt. München zelfs ‘klein Nederland’ genoemd.

Waar de formatie van bondscoach Ronald Koeman ondanks plaatsing voor de knock-outfase nog maar weinig indruk heeft kunnen maken, geldt dit zeker niet voor de Nederlanders die de nationale ploeg achterna zijn gereisd. Hamburg, Leipzig en Berlijn kleurden gedurende de groepsfase van het EK al oranje en dinsdag is München aan de beurt. Het Nederlands elftal neemt het om 18.00 uur in de Allianz ArenA van Bayern München op tegen Roemenië in de strijd om een ticket voor de laatste acht. In de aanloop naar de ontmoeting in de achtste finales gaat het goed los in de stad.

Omdat het van het centrum van München naar de Allianz ArenA een flink stuk lopen is, was het in eerste instantie de vraag of er überhaupt een Oranjemars kon plaatsvinden. De KNVB voerde uitgebreid overleg met de lokale autoriteiten en gezamenlijk zijn ze tot een alternatief gekomen. “We starten deze #matchday met de Oranje Fanwalk, om vervolgens het feest voort te zetten op de UEFA Fan Zone Olympiapark. We verzamelen vanaf 11.00 uur op de Willi-Daume-Platz, dat is buiten bij het Olympia-Eissportzcentrum waar FeestDJRuud het feest aftrapt”, zo kondigde de KNVB eerder deze dinsdag aan.

Dat hebben de naar München afgereisde Nederlanders zich geen twee keer laten vertellen. Op beelden op social media is te zien dat de stad al aan het begin van de dinsdagmiddag oranje kleurde. Nederland bewaart goede herinneringen aan München en zeker het Olympiapark. In 1988 kroonde de formatie van toenmalig bondscoach Rinus Michels zich in deze stad tot Europees Kampioen. In de finale werd de voormalige Sovjet-Unie met 2-0 verslagen (doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten). De laatste keer München was voor Oranje overigens een minder plezierig uitje.