Ruzie, 'schandalig' fluitconcert en opmerkelijke namen: dit was de laatste keer München voor Oranje

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag in München de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië. De laatste keer dat Oranje aantrad in de Allianz ArenA was op 22 mei 2012. De formatie van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk trof destijds Bayern München in een vriendschappelijke ontmoeting. Die maakte een einde aan langdurig gedoe tussen de Duitse grootmacht en de KNVB over Arjen Robben.

Het is 5 juni 2010 als voor het Nederlands elftal de laatste ‘test’ in de aanloop naar het Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika op het programma staat. De ploeg van toenmalig trainer Van Marwijk neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Hongarije. Robben, die twee weken eerder nog met zijn werkgever Bayern München in de Champions League-finale onderuit ging tegen het Internazionale van Wesley Sneijder, begint op de bank. Oranje komt al na zes minuten op achterstand, maar Robin van Persie zorgt voor een 1-1 tussenstand bij rust.

In de tweede helft gaat het pas écht lopen bij het Nederlands elftal. Robben is binnen de ploeg gekomen voor Dirk Kuyt en de rappe buitenspeler bewijst waarom hij degene is die Oranje bij de hand moet gaan nemen in Zuid-Afrika. Robben schiet na ruim een uur zelf de 3-1 binnen, levert zeven minuten later de assist voor de 4-1 van Mark van Bommel en bepaalt de eindstand uiteindelijk zelf op 6-1. Een heerlijke middag voor Van Marwijk en zijn manschappen, maar vlak voor tijd pakken de donkere wolken zich toch (figuurlijk) samen boven het stadion. In een poging de bal met de hak naar een teamgenoot te spelen, schiet het in de hamstring van Robben. Hij moet zich noodgedwongen laten vervangen. Mist hij het WK?

Vlammen in Zuid-Afrika

'Wonderdokter' Dick van Toorn zorgt er uiteindelijk voor dat Robben ‘gewoon’ op het vliegtuig richting Zuid-Afrika stapt. Hij mist de eerste twee duels, maar maakt in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen zijn rentree binnen de lijnen. Robben laat meteen zijn klasse zien en in de achtste finale tegen Slowakije is hij trefzeker. Ook in de halve finale tegen Uruguay treft hij doel, met het hoofd. In de eindstrijd tegen Spanje krijgt de dribbelaar dé kans op de 1-0, maar de teen van Iker Casillas voorkomt een Nederlands feestje. De rest is geschiedenis.

Ruzie tussen Bayern en de KNVB

Over de blessure van Robben is het laatste woord dan echter nog niet gezegd. Robben meldt zich na het WK ‘gewoon’ weer bij Bayern München, maar hij kan in de eerste seizoenshelft niet in actie komen wegens een gescheurde spier. Zijn club baalt, legt de schuld neer bij de KNVB en eist dat de Nederlandse voetbalbond voor de kosten opdraait. “We hebben geaccepteerd dat we in die discussie niet tot overeenstemming zouden komen. Het was dus het beste om onze meningsverschillen aan de kant te schuiven en naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar was”, zo wordt toenmalig KNVB-directeur Bert van Oostveen geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De oplossing is een oefenwedstrijd tussen Bayern München en het Nederlands elftal. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is een blij mens. “Het is goed voor de voetbalfamilie dat we een faire en tot tevredenheid stemmende oplossing hebben gevonden”, zo klinkt het. Bayern München en de KNVB weten op dat moment natuurlijk nog niet dat de club in het seizoen 2011/12 de Champions League-finale gaat spelen. Robben is met twaalf doelpunten en zes assists in 24 wedstrijden goed op dreef in de Bundesliga en heeft met vier goals en twee assists ook een belangrijk aandeel in het succes in het miljardenbal. Maar in de finale tegen Chelsea gaat het mis. Robben mist een strafschop en vergeet daarmee Bayern op voorsprong te schieten. Na 120 minuten is de stand 1-1. In de penaltyserie trekt Chelsea uiteindelijk aan het langste eind.

#OnThisDay in 2012, Didier Drogba helped end Chelsea's long wait for the #UCL title as the Blues beat Bayern. pic.twitter.com/AWSsjjw6ae — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 19, 2016

Fluitconcert voor Robben

Drie dagen later staat in de Allianz ArenA de ontmoeting tussen Bayern München en Oranje op het programma. De ogen zijn uiteraard gericht op Robben, maar de hoofdpersoon verschijnt pas een kwartier voor tijd in het veld. “De 33.000 aanwezige fans van Bayern München trakteerden de schlemiel van de eindstrijd van de Champions League aanvankelijk op een applaus, maar floten hem later bij balbezit uit”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Van Bommel reageert na afloop voor de camera van SBS op de fluitconcerten voor Robben. Hij spreekt van een ‘schande’. “Hij heeft zoveel betekend voor deze club. In de halve finale van de Champions League heeft hij nog wel een penalty benut toen niemand hem durfde te nemen”, aldus de middenvelder.

Een dag later volgt excuses vanuit Bayern. “Enkele supporters waren teleurgesteld dat hij drie dagen na de verloren Champions League-finale niet het shirt van Bayern aanhad, maar voor het Nederlands elftal speelde. Maar dat geeft nog steeds niemand het recht onze spelers uit te fluiten”, stelt Rummenigge.

Narsingh, Maher en Anita

En de wedstrijd zelf? Die gaat vooral in de eerste helft lekker op en neer. Oranje is op dat moment in voorbereiding op het EK in Polen en Oekraïne. Van Marwijk grijpt het duel met Bayern dan ook aan om flink te experimenteren. Zo hebben Ron Vlaar, Jetro Willems en Luciano Narsingh bijvoorbeeld een basisplaats. Ondanks de aanwezigheid van vaste krachten Joris Mathijsen, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder opent Bayern via Toni Kroos de score. Klaas-Jan Huntelaar en Narsingh buigen de achterstand binnen een paar minuten om in een 1-2 voorsprong, maar Nils Petersen zorgt voor een 2-2 ruststand. Van Marwijk besluit vervolgens volop te gaan wisselen. Zo komen onder meer Vurnon Anita, Kevin Strootman, Adam Maher en Siem de Jong binnen de lijnen. Een doelpunt van Mario Gomez vlak voor tijd bezorgt Bayern uiteindelijk een 3-2 zege.

Opstelling Oranje tegen Bayern: Vorm, Boulahrouz, Vlaar, Mathijsen, Willems; De Jong, Van der Vaart; Narsing, Sneijder, Kuyt; Huntelaar. — OnsOranje (@OnsOranje) May 22, 2012

