Imke Courtois ziet 'onaantastbare' speler bij Oranje: 'Hij valt op een bepaalde manier wel tegen'

Imke Courtois vindt het moeilijk om te zeggen of Ronald Koeman uit zijn basiself moet halen. De Belgische analist vermoedt dat de bondscoach van het Nederlands elftal een beroep blijft doen op Memphis, omdat hij ‘onaantastbaar’ zou zijn onder diens leiding. Courtois wijst onder meer op de transfer van de aanvaller van Olympique Lyonnais naar FC Barcelona in de zomer van 2021.

Koeman sprak zowel in de aanloop naar als tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland zijn volste vertrouwen uit in Memphis. De aanvaller heeft opnieuw een moeizaam seizoen achter de rug, maar is en blijft nog altijd de eerste optie van Koeman in de spitspositie van het Nederlands elftal. Memphis heeft het vertrouwen van de bondscoach echter nog niet kunnen terugbetalen. Hij scoorde weliswaar tegen Oostenrijk, maar tegen Roemenië slaagde hij er andermaal niet in zijn ploeg bij de hand te nemen. “Op een bepaalde manier wel”, reageerde Courtois woensdagavond dan ook in NOS Studio Fußball op de vraag of ze Memphis vooralsnog vindt tegenvallen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Courtois is Memphis zijn efficiëntie ‘heel laag’. Ze begrijpt desondanks waarom Koeman hem blijft opstellen. “Ik volg de discussie wel, maar ergens snap ik wel dat Koeman hem opstelt. Het is een beetje zijn ride-or-die, zoals ze zeggen. Hij is hem ook gaan halen bij Lyon toen naar Barcelona vanuit die rol. Ik vind het ook een beetje jullie DNA. Misschien ben ik verkeerd, maar als ik naar de Eredivisie kijk, dan zie ik heel veel combinatievoetbal. Om dan een typische targetspits uit te spelen vanaf de start…” In Nederland wordt de roep om Wout Weghorst, Joshua Zirkzee of Brian Brobbey steeds luider, maar Courtois ziet het niet snel gebeuren dat Koeman voor een ander kiest. “Als er een goal moet vallen of er moet iets veranderen, dan gaat Koeman pas naar zijn plan B.”

Courtois heeft het gevoel dat Memphis ‘onaantastbaar’ is onder Koeman. “Mijn mening is dat zijn efficiëntie onvoldoende is om hem te laten starten. Zijn passing is ook gewoon slordig en nonchalant met momenten. Moeilijk discussie om hem nu uit de ploeg te zetten… Ik weet het niet”, zo klonk de twijfel bij Courtois.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.