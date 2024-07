Internationale voetbalfans spreken schande van actie Dumfries: 'Moet je twee keer geel voor geven'

Internationale voetbalfans op Reddit hebben van zich laten horen over een actie van in de 81ste minuut tijdens Nederland - Roemenië (3-0). De rechtsback van het Nederlands elftal ging theatraal naar de grond na een 'hooggeheven' been dat hem niet eens raakte.

Negen minuten voor het einde lijkt Roemenië er gevaarlijk uit te komen via een counter. De scheidsrechter fluit de Oost-Europeanen echter terug, aangezien hij gevaarlijk spel van invaller Denis Alibec zou hebben geconstateerd ten opzichte van Dumfries. De speler van Internazionale ging na het moment met veel misbaar naar de grond en bleef een tijdje liggen. In de herhaling zien we echter dat het been van Alibec helemaal niet zo hooggeheven is, dat de spits zijn been snel terugtrekt en bovendien de Nederlander niet raakt. Nederland komt er goed weg en aanvoerder Nicolae Stanciu krijgt enkele seconden later een gele kaart voor protesteren. Het fragment met Dumfries is hieronder nog eens te bekijken.

Artikel gaat verder onder video

Op Reddit werd er met veel afgrijzen gereageerd op dit moment. "Dramatisch, dat was niet eens op buikhoogte", "Spelers worden niet alleen niet bestraft voor simulatie, maar worden zelfs beloond. Jammer genoeg niks nieuws" en "De VAR zou hier eigenlijk moeten kunnen ingrijpen", zo luidden enkele reacties. Een andere Redditer pleit voor een rode kaart: "Dit zou geel moeten zijn voor simulatie en geel voor het onderbreken van een gevaarlijke counter (zoals een tactische overtreding). Stuur hem van het veld af." Als reactie daarop: "De scheids had niet eens twee keer geel hoeven geven, Dumfries had al geel." Iedereen op deze website lijkt er schande van te spreken, terwijl Dumfries op een ander moment ook al rood had kunnen krijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.