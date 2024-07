Internationals op vakantie: Memphis Depay zwemt met ploeggenoot van Oranje, Nathan Aké ontmoet wereldster

De spelers van het Nederlands elftal vieren vakantie na het EK. Omdat Oranje tot de halve finale kwam, hoeven de spelers zich nog niet te melden bij hun clubs. Wat doen ze in de tussentijd? Enkele spelers geven via Instagram een inkijkje in hun zomervakantie.

Memphis Depay en Steven Bergwijn zijn samen naar Frankrijk gereisd. Depay deelde donderdag vier foto's vanuit zijn vakantieadres en voegde emoji's van een zonnetje en de Franse vlag toe als caption. Op die foto's was Bergwijn niet te zien, maar zaterdag deelt Bergwijn foto's waarop hij samen met Depay te zien is bij dezelfde villa. De twee aanvallers van Oranje genieten van de zon en het zwembad.

Nathan Aké en zijn vrouw Kaylee zijn samen op vakantie, al maken ze niet bekend waar. Wel is te zien dat ze niet alleen zijn, want Aké is ook op de foto gegaan met Manuel Akanji (ploeggenoot bij Manchester City) en met voormalig topvoetballer Andrés Iniesta.

Ian Maatsen was vlak voor het EK al op vakantie gegaan naar het Griekse eiland Mikonos, maar moest die vakantie afbreken nadat hij werd opgeroepen voor Oranje. Na de uitschakeling is Maatsen opnieuw op vakantie gegaan, al is het niet duidelijk of hij weer voor dezelfde bestemming heeft gekozen. Wel is Maatsen opnieuw aan de kust en is hij te zien op een jetski.

Tijjani Reijnders zocht het dichter bij huis. De middenvelder van AC Milan was op zaterdag 13 juli op bezoek bij zijn oude club PEC Zwolle voor de oefenwedstrijd tegen het Deense AC Horsens in Wijthmen. Hij zag zijn oude club met 2-1 verliezen.