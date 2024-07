Jack van Gelder misdroeg zich tegenover stadionpersoneel: ‘Ik kan daar heel slecht tegen’

Jack van Gelder ging vroeger als voetbaljournalist regelmatig tekeer tegen stadionpersoneel. Dat onthult collega Valentijn Driessen dinsdagavond in het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6.

Van Gelder en Driessen zijn dinsdagavond samen te gast in het televisieprogramma van Hélène Hendriks. Driessen stipt aan dat zijn collega, in het verleden een van de bekende gezichten van de NOS, door de jaren heen milder is geworden. “Ik heb hem tegen mensen zien schelden en vloeken. Vooral tegen bewakingspersoneel bij stadions”, onthult Driessen.

Artikel gaat verder onder video

“Het bewakingspersoneel zei dan tegen Jack dat hij om het stadion heen moest lopen, terwijl ze naast de deur van het stadion stonden”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf. Hendriks kan zich de frustratie van Van Gelder goed voorstellen: “Daar word je ook gek van.” Driessen: “Daar kan Jack heel slecht tegen.” Van Gelder beaamt dat: “Daar kan ik heel slecht tegen.”

De anekdote van Driessen over Van Gelder doet Hendriks denken aan iets dat zij ooit meemaakte samen met Gertjan Verbeek, voormalig trainer van onder meer AZ en Heracles Almelo. “We moesten samen een keer een wedstrijd analyseren. Hij kwam het stadion niet in, omdat hij geen kaartje had”, aldus de presentatrice. “Ze vroegen hem: wie bent u dan? Hij zei: ik ben Gertjan Verbeek, ik ben hier trainer geweest. Hij kreeg te horen: dat kan iedereen wel zeggen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.