Jan Boskamp (75) merkt iets opvallends na vertrek van televisie: 'Ik weet niet wat er gebeurt'

Jan Boskamp heeft in gesprek met Vandaag Inside een boekje opengedaan over zijn leven na het vertrek als analist op de Nederlandse televisie. Duidelijk is dat de Rotterdammer, die woonachtig is in België, geen spijt heeft van die beslissing. Zijn leven is in positieve zin veranderd

Als Boskamp van verslaggever Joey Dekker van Vandaag Inside de vraag krijgt of het praten over voetbal op televisie al mist, geeft de voormalig voetballer van Feyenoord met een lach op zijn gezicht een duidelijk antwoord: "Nee, nee. Echt niet. Ik kijk nog altijd voetbal. Ik heb twee EK-wedstrijden gezien", legt Boskamp uit. Wel ziet de oud-voetballer een aantal grote veranderingen bij zichzelf, ten opzichte van een maand geleden, toen hij nog vaste analist was bij RTL en Talpa: "23.00 uur is het EK meestal afgelopen en dan ga ik naar bed. Vroeger deed ik dat nooit", zegt Boskamp. die dan nog altijd naar alle wedstrijden in de Copa América ging kijken.

Artikel gaat verder onder video

Dat Boskamp niet meer voor deze wedstrijden gaat zitten, heeft te maken met het feit dat hij niet meer op televisie verschijnt: "Als Johan Derksen of René van der Gijp er zit, dan wil ik ook weten wat er gebeurt. Toen wilde ik meepraten. Ik volg alles wel, maar niet meer zo intensief als vroeger", legt de voormalig televisiemaker uit. De geboren Rotterdammer merkt dat zijn dagen er na het stoppen als analist er compleet anders uit zijn gaan zien.

"Normaal bleef ik slapen tot 14.00 uur in de middag, maar nu sta ik opeens om 07.30 uur op", vervolgt Boskamp. "Dan ga ik boven veertig minuten fietsen. Ik weet niet wat het ineens is. Of ik uitgerust begin te raken? Ik denk dat dat het is. Misschien dat ik over vier maanden Wilfred Genee weer bel wanneer we gaan beginnen, maar momenteel denk ik daar niet aan", besluit Boskamp het gesprek met een lach.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.