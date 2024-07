Jan Boskamp (75) noemt opvallende naam als groot gemis binnen Oranje

Jan Boskamp denkt dat op het huidige EK in Duitsland belangrijk had kunnen zijn voor het Nederlands elftal, zo geeft de geboren Rotterdammer aan in het programma Koffie met Boskamp van Vandaag Inside. Wieffer moet het eindtoernooi aan zich voorbij laten gaan wegens een bovenbeenblessure die hij tegen het einde van het seizoen bij Feyenoord heeft opgelopen.

Jerdy Schouten is bij het Nederlands elftal momenteel de meest controlerende middenvelder, met naast hem AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders. Boskamp vindt dat bondscoach Ronald Koeman een type speler mist op het middenveld, ook als hij kijkt naar bankzitters als Joey Veerman: "Als je Wieffer hebt, dan heb je meer duelkracht op het middenveld", denkt de oud-speler van Feyenoord. "Dan heb je ook als trainer meer keus. Want nu heb je Reijnders, Schouten, Veerman; die willen allemaal graag aan de bal komen. Wieffer is er eentje die het vuile werk opknapt. Dat bedoel ik te zeggen", benadrukt Boskamp in gesprek met Vandaag Inside-verslaggever Joey Dekker.

Wel is Boskamp, die sinds een maand gestopt is als voetbalanalist op televisie, lovend over hoe Schouten en Reijnders zich op dit moment manifesteren in het Nederlands elftal: Schouten en Reijnders doen het voortreffelijk", benadrukt Boskamp. "Maar in de halve finale krijg je een sterke tegenstander, en dan moet je kijken of dat middenveld ook sterk genoeg is", zegt de 75-jarige oud-voetballer tot slot.