Jerdy Schouten deelt prachtig nieuws: PSV'er is vader van eerste kind

is voor de eerste keer vader geworden. Hij en zijn verloofde vrouw Kirsten Schouten deelden zondag een foto van de baby op Instagram. Het eerste kind van de middenvelder van PSV is een meisje en heet Gioia.

Het was niet meer de vraag óf Schouten vader werd, maar wanneer. Hij en Kirsten maakten al eerder bekend dat het meisje ergens in juli op de wereld zou komen. Er werd gesuggereerd dat de baby geboren werd tijdens het EK, maar dit is dus niet het geval.

Artikel gaat verder onder video

Jerdy Schouten is inmiddels al verloofd met zijn vrouw Kirsten Schouten. Op 24 juni in 2023 gaf het verliefde koppel definitief het ‘ja-woord’. De trouwdag van Jerdy en Kirsten was ook tevens de verjaardag van de vrouw in kwestie, dus het was dubbel feest in huize Schouten.

Schouten keerde donderdag terug op het trainingsveld van PSV. Zaterdag maakte de middenvelder, die veel indruk maakte op het EK namens Oranje, alweer minuten in de oefenwedstrijd tegen Valencia.