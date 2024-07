Jeroen Grueter hekelt besluit over Arno Vermeulen: 'We hebben daar als commentatoren ook last van'

Jeroen Grueter, die zondagavond voor de NOS het commentaar verzorgt bij de EK-finale tussen Spanje en Engeland, noemt het besluit om zijn chef Arno Vermeulen zelf dit toernooi niet achter de microfoon plaats te laten nemen 'onnodig'. In een interview met Voetbal International legt de 55-jarige Grueter uit wat de gevolgen zijn.

In april van dit jaar werd duidelijk dat Vermeulen, chef voetbal bij de omroep, 'voorlopig' zelf geen commentaar meer zou gaan verzorgen. Het cultuuronderzoek bij de NOS wees uit dat leidinggevenden meer tijd zouden moeten besteden aan het begeleiden van hun medewerkers, zo werd als reden opgegeven. Vermeulen was sindsdien overigens nog wel te zien in Studio Voetbal en te horen in de NOS Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

Gedurende het EK was Vermeulen dus niet te horen bij de live-uitzendingen. De wedstrijden van het Nederlands elftal hadden in Duitsland geen 'vaste' stem: Grueter en zijn collega's Jeroen Elshoff en eindronde-debutant Arman Avsaroglu namen bij toerbeurt plaats achter de microfoon als Oranje speelde. "Het doordraaien kwam me privé wel goed uit, maar daar ga ik niet over uitweiden", zegt Grueter.

De beslissing om Vermeulen niet mee te laten draaien kan echter niet op de instemming van Grueter rekenen: "Wat betreft Arno vond ik het onnodig. We hebben daar als commentatoren ook last van. Omdat Arno regelmatig kon inspringen als wij in de problemen zaten", legt de journalist uit. "Maar goed, het is beleidsmatig. En wij gaan niet over beleid", besluit Grueter het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.