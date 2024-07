Jip Kemna verliest met 8-2, maakt een waanzinnig doelpunt, maar weigert te juichen

HHC Hardenberg leed zaterdag een uiterst pijnlijke nederlaag (8-2) op bezoek bij IJsselmeervogels, maar aanvaller Jip Kemna gaf de middag van de club uit Overijssel nog enigszins kleur. De 26-jarige aanvaller kreeg de bal bij een 6-1 stand plotseling voor zijn voeten, waarna hij niet nadacht en de bal op werkelijk schitterende wijze achter de doelman van de club uit Spakenburg schoot.

De prachtige treffer van Kenmna was ook het enige dat de middag van HHC Hardenberg nog wat kleur gaf. De Hardenbergers, uitkomend in de Tweede Divisie, werden weggepoetst door IJsselmeervogels, dat een niveau lager speelt dan de oranjehemden. Het zal de formatie uit Hardenberg een uiterst vervelend gevoel geven in aanloop naar het nieuwe seizoen, al zijn de individuele kwaliteiten van Kenma mogelijk iets om wat positiefs uit te halen.

Artikel gaat verder onder video

De 26-jarige aanvaller liet in ieder geval zien over een goede traptechniek te beschikken. In een wedstrijd waarin niets lukte voor HHC, schoot de voetballer de bal op werkelijk fantastische wijze over de doelman van IJsselmeervogels heen. Kenma werd deze zomer overgenomen van het Duitse SC Spelle-Venhaus. Dat lijkt, op basis van een doelpunt, geen verkeerde zet van HHC. Juichen deed de spits overigens niet, gezien de beschamende tussenstand in Spakenburg.

Bekijk hieronder de beelden: