Johan Derksen luistert naar Memphis, maar komt tot conclusie van drie woorden

Johan Derksen is niet onder de indruk van de uitspraken van tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal. De analist van het programma Vandaag Inside Oranje doet een uitleg van Memphis over de hiërarchie binnen de selectie af als gebrabbel en wil er niet veel meer woorden aan vuil maken.

Memphis komt ter sprake in het programma Vandaag Inside Oranje op het moment dat Noa Vahle de heren informeert over de persconferentie van zondag in Wolfsburg. "Het ging vandaag over de hiërarchie binnen het Nederlands elftal", begint de sportjournaliste vanuit Duitsland. "Memphis maakt de vergelijking met 2014, toen was hij twintig jaar en speelde hij zijn eerste eindtoernooi, in een ploeg met mannen als Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder. Zij waren de leiders en de rest volgde. Memphis zegt dat dit nu is veranderd", geeft Vahle aan, waarna beelden van de persconferentie worden getoond: "Nu heb je spelers met veel met karakter, met ervaring, maar de mening die delen we wel", stipte de aanvalsleider van het Nederlands elftal zondagochtend op het mediamoment het verschil tussen de generaties aan.

Als Derksen de introductie van Vahle en de antwoorden van Memphis aanhoort, kan de besnorde analist maar tot een conclusie komen: "Wat een gebrabbel", reageert de oud-voetballer, waarna de Vandaag Inside Oranje-studio begint te lachen. "Wat vermoeiend dit", zegt bargast Ben van der Burg vervolgens. "Hij wil gewoon leiders in het team, die zijn er niet, dat is hij zelf ook niet en dan krijg je dit soort antwoorden", stelt hij.

