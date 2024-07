Johan Derksen ziet slechts twee landen waar Memphis Depay nog terechtkan

Nu het EK erop zit, kan voor de zoektocht naar een nieuwe club beginnen. De spits vertrekt transfervrij bij Atlético Madrid, dat zijn contract niet wilde verlengen. Op een club van dergelijke grootte hoeft Depay volgens René van der Gijp en Johan Derksen niet meer te rekenen.

“Denken jullie dat Memphis nog een club krijgt, een goede club?”, vraagt Derksen bij Vandaag Inside Oranje aan zijn tafelgenoten. “Nee, die krijgt geen goede club meer”, antwoordt Van der Gijp. Daarna klinkt Dick Advocaat wat positiever over de sportieve toekomst van de spits van het Nederlands elftal.

“Als Memphis gewoon naar een goede club gaat, en dan praten we niet over Liverpool, maar gewoon een goede club, en hij gaat voetballen, dan is het gewoon een uitstekende spits”, zegt Advocaat, die van Van der Gijp de vraag krijgt wat hij een goede club vindt. De oud-bondscoach van Oranje noemt Tottenham Hotspur als voorbeeld, maar vindt geen gehoor bij Derksen. “Nee joh, in dat tempo kan hij niet bijbenen."

“Als die jongen fit is, is het de beste spits van Nederland. Hij zal toch wel een keer fit worden weer?”, vraagt Advocaat zich af. Derksen raadt Depay echter een lucratieve stap naar het Midden-Oosten aan. “Ik denk dat hij in de Europese top niet meer mee kan. Turkije zou nog kunnen, maar hij kan beter de poen pakken in Saudi-Arabië. Dan is hij helemaal uit de brand.”

Video: Derksen hoort suggestie van Advocaat voor nieuwe club Memphis: 'Dat tempo kan hij niet bijbenen!'