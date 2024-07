Johan Derksen ziet grote naam van het Nederlands elftal 'heel kwalijk' gedrag vertonen

Johan Derksen is niet te spreken over de houding van . De analist van Vandaag Inside vindt dat de verdediger van het Nederlands elftal ‘zeikt’ over de kritiek die hij krijgt.

“Ik vind het heel kwalijk dat een aanvoerder van het Nederlands elftal die altijd alles volgens de regels doet en altijd precies zegt wat de mensen willen horen, een nette jongen, dat die gaat zeiken wanneer hij een keer zeer terecht kritiek krijgt”, zegt Derksen bij Vandaag Inside.

Van Dijk liet na de groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) weten dat hij de kritiek 'hoog opnam' Zo vond Marco van Basten dat hij niet voldoende leidinggaf en organiseerde. Over die kritiek ‘zeiken’ deed Van Dijk niet: hij zei de kritiek wel te begrijpen. "Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Ik ben niet gek, want ik weet ook wel wanneer ik beter kan en moet. Daar werk ik ook aan. Het is voor mij persoonlijk belangrijk om hiermee aan de slag te gaan en dat gebeurt ook zeker. Ik neem dit hoog op en het raakt me wel”, zei Van Dijk toen.

Na de uitschakeling op het EK gaf de verdediger aan te zullen nadenken over zijn toekomst bij Nederland en Liverpool. Volgens Dick Advocaat zou de kritiek echter geen reden moeten zijn voor Van Dijk om te stoppen als international. “Meerdere spelers krijgen kritiek, maar dat kan toch niet betekenen dat je maar moet stoppen?”, zegt de voormalig bondscoach van Oranje bij Vandaag Inside.

