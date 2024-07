Henderson pakt na oefenwedstrijd Ajax razendsnel het vliegtuig naar Engeland

kwam dinsdagavond weliswaar nog in actie namens Ajax in de oefenwedstrijd tegen Sint-Truidense VV, maar verscheen 24 uur later op de tribunes van Wimbledon voor de tenniswedstrijd tussen Lorenzo Musetti en Taylor Fritz. Niet alleen opvallend omdat hij dinsdag dus nog minuten maakte voor zijn club, maar vooral omdat hij zich donderdag alweer vroeg moet melden op sportcomplex de Toekomst.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Henderson eerder dit kalenderjaar naar Amsterdam te halen. De Engelsman werd vol bombarie gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA en moest zijn nieuwe ploeg helpen aan een ticket voor de Champions League, maar het huwelijk is tot op heden allesbehalve een succes te noemen. Henderson beleefde in de thuiswedstrijd tegen PSV nog wel een prima debuut, maar slaagde er vervolgens niet in zijn teamgenoten bij de hand te nemen. Het is inmiddels zelfs de vraag of hij komend seizoen nog wel speler is van Ajax.

Tot die tijd traint Henderson ‘gewoon’ mee met de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli en maakt hij ook minuten in de oefenwedstrijden. Henderson had afgelopen vrijdag nog een basisplaats tegen PEC Zwolle, maar moest het dinsdagavond tegen Sint-Truidense VV doen met een niet al te lange invalbeurt. Een dag later verscheen Henderson op de tribunes van Wimbledon. Toeval of niet: voormalig tennisser Jan Siemerink en inmiddels teammanager van Ajax was op dat moment aan het werk voor Ziggo Sport. “Gisteren nog even de wedstrijd gespeeld tegen Sint-Truiden, heb je ongetwijfeld meegekregen. Hij is daarna heel snel naar Wimbledon gevlogen”, zo wist Siemerink te melden.

Heel lang zal Henderson niet in zijn thuisland kunnen verblijven. Technisch directeur van Ajax Alex Kroes en Farioli gooien het in Amsterdam volledig over een andere boeg en hebben strenge maatregelen genomen. “Hij moet zich morgenochtend (donderdag, red.) om 8.30 uur weer melden”, aldus Siemerink. Ajax speelt komende zaterdag de derde oefenwedstrijd ter voorbereiding op de voorrondes van de Europa League. De Amsterdammers spelen tegen Rangers FC.

Morgen 'gewoon' weer op het trainingsveld, maar vandaag brengt Jordan Henderson een bezoekje aan Wimbledon! 🍓#ZiggoSport #Wimbledon pic.twitter.com/PffaAHHssx — Ziggo Sport (@ZiggoSport) July 10, 2024

