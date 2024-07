Jorrel Hato legt de lat hoog en wil vijf keer zo vaak scoren als in 2023/24

Jorrel Hato scoorde dinsdagavond in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Sint-Truidense VV (4-0). Als het aan de verdediger ligt, is zijn doelpunt een voorbode van een productief seizoen. Hato daagt zichzelf uit en wil minstens vijf keer scoren in de Eredivisie.

Het noemt het ‘lekker’ om de oefenwedstrijd te winnen en zelf te scoren. “Ik denk dat we best wel goed begonnen. Ik scoorde best vroeg. Het was een lekkere wedstrijd”, vertelt hij aan Ziggo Sport. Hato speelde als linksback, al ligt zijn voorkeur bij de positie van centrumverdediger. Aan de linkerflank liggen er meer kansen voor hem om een aanvallende bijdrage te leveren. “Ik word op beide posities gebruikt. Ik ben van nature, qua lopen, geen back. Maar ik denk dat ik daar zeker winst in kan behalen.”

“Je ziet ook aan de goal die ik maak… Als ik op die posities sta, dan kan ik dat veel vaker doen. Met het spel dat wij spelen kan ik voorin dan veel dreiging brengen. Qua intensiteit moet het omhoog”, aldus Hato, die daarna de vraag krijgt hoeveel doelpunten hij komend seizoen wil maken. “Minimaal vijf. Dat doel heb ik voor mezelf gesteld.” Vorig seizoen scoorde Hato slechts eenmaal in 31 competitieduels.

De verdediger merkt dat zijn rol dit seizoen anders is. Op zijn achttiende behoort hij al tot de meer ervaren Ajacieden. “Het is mijn derde jaar in de Eredivisie en ik heb inmiddels al aardig wat wedstrijden gespeeld. Ik denk dat het voor mezelf belangrijk is om me te ontwikkelen. Het is een nieuw seizoen, een nieuwe start, ik moet gewoon mijn best gaan doen. Ik denk dat ik nog niet klaar ben hier. Ik wil hier ook prijzen winnen, dat heb ik nog niet gedaan.”

Francesco Farioli moet daar als nieuwe trainer voor gaan zorgen. Hato ziet dat de trainer het roer heeft omgegooid. “Het is een nieuwe energie, ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien. Er is veel energie op de trainingen. Je merkt aan de hele staf hoeveel energie zij erin leggen. In de trainingen gaat alles snel en intensief, je hebt weinig tijd om te rusten. Dat hebben we ook wel nodig, veel intensieve trainingen. Vandaag hebben we de hele wedstrijd hoog druk gezet. Dat verhoogt ook mijn plezier. Het is leuker als je de bal hebt. Ik ben tevreden over deze wedstrijd.”

Presentator Bas van Veenendaal en analist Jan van Halst van Ziggo Sport vinden het mooi dat Hato zijn doel om vijf keer te scoren durft uit te spreken. "Vaak zijn voetballers bang dat ze worden opgehangen als ze de goals niet maken", zegt Van Veenendaal. Van Halst antwoordt: "Ja, dit is gewoon leuk. Je wordt heus niet neergeschoten als het niet lukt. En ook over zijn voorkeurspositie is hij eerlijk."

