Jude Bellingham laat frustraties de vrije loop als hij van het veld stapt

was bijzonder gefrustreerd na de verloren EK-finale met Engeland. De middenvelder liet zijn frustraties de vrije loop door hard tegen een koelbox aan te trappen.

Op sociale media gaan beelden rond van de actie van Bellingham. Hij stapte na het laatste fluitsignaal boos van het veld en trapte tegen de koelbox. Daarna keerde hij terug op het veld en werd hij getroost door aanvoerder Harry Kane en bondscoach Gareth Southgate. Toen de medailles werden uitgedeeld, was hij al tot bedaren gekomen.

Pijnlijk voor Bellingham was wel dat hij langs de trofee moest lopen. Net als veel andere spelers deed hij zijn medaille meteen weer af. Na de wedstrijd noemde hij het verlies 'hartverscheurend'. "Om op deze manier te verliezen, is heel wreed", zei hij. "We speelden waarschijnlijk niet op ons best, maar er waren wel goede momenten en we hadden het gevoel dat we terug waren in de wedstrijd.”

“Om dan zo'n suckerpunch te incasseren aan het einde van de wedstrijd, is hartverscheurend. We wilden niets liever dan geschiedenis schrijven en Engeland trots maken, maar we hebben niet kunnen leveren", treurde Bellingham, die zelf nog wel de assist bij de 1-1 gaf.