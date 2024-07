Jurriën Timber spreekt zich openhartig en eerlijk uit over terugkeer naar Ajax

zou het mooi vinden als hij in de toekomst nog eens voor Ajax gaat spelen, zo geeft de verdediger van Arsenal toe in een uitgebreid interview met AjaxShowtime. De oud-Ajacied is inmiddels een seizoen vertrokken uit de Johan Cruijff ArenA, maar sluit niet uit dat hij daar ooit nog als speler van Ajax op het veld staat.

De 23-jarige voetballer ruilde Ajax vorige zomer in voor Arsenal en lijkt een fraaie toekomst voor zich te hebben in de Europese top. Een terugkeer naar Ajax is de komende seizoen dan ook geen realistisch scenario, maar lijkt wel mogelijk op een moment dat Timber zijn carrière aan het afbouwen is. Zelf doet de verdediger daar geen uitspraken over, maar duidelijk is dat hij op een passend moment in zijn loopbaan in ieder geval open staat voor een terugkeer naar Amsterdam: "Dat zou wel mooi zijn als dat in de toekomst een keer gebeurt. Het is nu natuurlijk lastig te zeggen, maar het zou me wel mooi lijken om nog een keer voor Ajax te mogen spelen", geeft de geboren Utrechter aan. "Het waren hele mooie tijden bij Ajax."

Op die mooie tijden bij Ajax gaat Timber vervolgens dieper in. De verdediger kijkt er met een uitstekend gevoel op terug, want was grotendeels in succesvolle jaren actief voor de Amsterdammers: "Ik heb een hele mooie periode gehad. Ik ben twee keer kampioen geworden, heb de beker gepakt en fantastische momenten meegemaakt in de Champions League", somt Timber op. "Én ik heb echter superteamgenoten gehad, waar ik heel veel van heb geleerd. Ik heb echt met superspelers gespeeld."

Momenteel speelt Timber ook met topspelers, maar dan in Londen bij Arsenal. Een teleurstelling was dan ook dat de verdediger aan het begin van het seizoen direct een zware blessure opliep, wat hem bijna het gehele seizoen bij Arsenal en het EK in Duitsland heeft gekost. Volgend seizoen hoopt Timber op betere tijden in het Emirates Stadium.

