‘Mbappé shopt in Frankrijk en wordt jongste clubeigenaar ooit’

is de nieuwe eigenaar van SM Caen, zo meldt L’Équipe dinsdagavond. De Franse superster heeft tachtig procent van de aandelen van de Ligue 2-club overgenomen. Daar zou hij een bedrag van vijftien miljoen euro voor hebben betaald.

Coalition Capital, het investeringsfonds van Mbappé, is sinds dinsdagavond de nieuwe eigenaar van SM Caen. Het fonds heeft tachtig procent van de aandelen van de club die uitkomt op het tweede Franse niveau overgenomen van het Amerikaanse Oaktree. Met de transactie zou een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zijn. De overige twintig procent blijft in handen van Pierre-Antoine Capton, voorzitter van de raad van commissarissen.

Alleen de sociaaleconomische raad van de club en het Nationaal Dictoraat voor Controle en Management van de competitie kunnen de deal nog tegenhouden. Toch zal dit normaal gesproken een formaliteit zijn, aangezien de financiën van de club al zijn gevalideerd dankzij een bijdrage van vijf miljoen euro van Oaktree.

Zodra de aankoop is voltooid, is de 25-jarige Mbappé de jongste clubeigenaar in de geschiedenis van het voetbal, zo weet Bolavip. Voor de Fransman, die deze zomer transfervrij overstapte naar Real Madrid, is de aankoop van Caen een bijzondere. Op dertienjarige leeftijd had hij bijna een contract getekend bij de club, maar uiteindelijk viel zijn keuze toch op AS Monaco.

