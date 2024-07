De la Fuente baart opzien en neemt 27 spelers mee naar EK-finale

Gavi zal zondagavond als 27ste Spaanse speler aanwezig zijn bij de finale van het Europees Kampioenschap, zo heeft bondscoach Luis de la Fuente bevestigd. De middenvelder zit niet bij de Spaanse selectie doordat hij sinds november geblesseerd is.

“Gavi zal speler nummer 27 zijn”, liet De la Fuente weten op de persconferentie voorafgaand aan de finale. “Hij is de hele dag bij ons.” Gavi zal overigens niet in actie komen in de finale. Naast het feit dat hij nog altijd geblesseerd is, is hij ook niet speelgerechtigd voor de eindstrijd tegen Engeland doordat hij geen deel uitmaakt van de selectie. Wel zal hij de voorbereiding en de nasleep van het duel van dichtbij meemaken.

Artikel gaat verder onder video

De pas negentienjarige Gavi scheurde in november zijn kruisband. De jongeling staat sindsdien aan de kant en moest zodoende ook het EK aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder speelde wel al 27 interlands voor het Spaanse elftal, waarin hij vijf keer scoorde. Zondagavond zal hij dus de finale van het EK van dichtbij meemaken.

Naast Gavi kan De la Fuente ook niet beschikken over Pedri en Ayoze Pérez. Het tweetal raakte gedurende het toernooi geblesseerd, waardoor ze de finale aan zich voorbij moeten laten gaan. Zondagavond om 21.00 uur is Engeland in Berlijn de tegenstander.

