Manchester City presenteert aanvaller die niet slaagde bij PSV

Manchester City heeft zich versterkt met Moreira de Oliveira, beter bekend als Sávio, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Braziliaan komt over van Troyes, een andere club in het bezit van de City Football Group. De vleugelspeler speelde eerder een seizoen op huurbasis bij PSV.

Met Sávio heeft Manchester City de eerste zomerse versterking in huis gehaald. De Braziliaan, die overkomt van Troyes, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de Spaanse stuntploeg Girona, die voor 47 procent in het bezit van de City Football Group is. In Catalonië maakte de vleugelspeler een enorme indruk. In 41 duels in alle competities maakte hij elf doelpunten en was hij tien keer aangever.

In seizoen 2022/23 speelde de aanvaller op huurbasis bij PSV. Daar wist hij nog niet te imponeren. Sávio kwam in Eindhoven niet verder dan acht wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij niet scoorde en twee keer een assist gaf. Hij kwam ook nog negen duels in actie namens Jong PSV, waarin hij twee keer raakschoot en net zo vaak een teamgenoot in stelling bracht.

Voor komend seizoen sluit de Braziliaan dus aan bij de Engelse landskampioen. Daar heeft de aanvaller een contract tot medio 2029 getekend. “Ik ben zo blij naar Manchester City te komen, de kampioen van de Premier League en de winnaars van het Wereldkampioenschap voor clubs. Iedereen weet dat ze momenteel het beste team in de wereld zijn, dus ik ben erg blij om hier te zijn.”

Bem-vindo! 👋



We are delighted to announce the signing of Savinho! ✍️ — Manchester City (@ManCity) July 18, 2024

