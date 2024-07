Marokkaans international die schedelbreuk veroorzaakte ontsnapt aan celstraf in België

kan opgelucht ademhalen. De international van Marokko, die actief is bij het Engelse Queens Park Rangers, heeft een werkstraf van 150 uur opgelegd gekregen naar aanleiding van een incident in 2020, toen Chair de schedel van een man brak met een steen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het voorval speelde zich af in de zomer van 2020 tijdens een kajaktocht. De Antwerpenaar en enkele familieleden kregen het aan de stok met een familie. Na enkele scheldpartijen ontstond er een confrontatie, waarna Chair met een grote steen op het hoofd van Niels T. sloeg. Het slachtoffer liep een schedelbreuk van twee centimeter op en lag een tijd in het ziekenhuis.

De familie van T. diende een klacht in bij de rechtbank. Chair, die niet aanwezig was bij de eerste zitting, ontkende dat hij met een steen zou hebben geslagen. Hij kreeg een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, opgelegd. Ook zijn schoonzus en een andere familielid kregen celstraffen met uitstel.

De Marokkaan ging met zijn nieuwe advocaat in beroep en besloot om vorige maand wél aanwezig te zijn bij de zitting. Terwijl hij ondertussen alle schadevergoedingen (iets meer dan twintigduizend euro) aan de slachtoffers had betaald, ontkende hij dit keer niet dat hij zou hebben geslagen met een steen. Deze nieuwe houding had een gewenst effect. Het hof van beroep in Antwerpen veroordeelde Chair tot 150 uur werkstraf en een boete van 1600 euro.

