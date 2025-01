'Fosu-Mensah aangeboden bij Engelse clubs, ook Ajax nog een optie'

is aangeboden bij meerdere clubs uit de Championship, meldt Wales Online. Swansea City, Middlesbrough, Queens Park Rangers en Stoke City zijn enkele van de clubs die de mogelijkheid hebben om de 27-jarige rechtsback in te lijven.

Fosu-Mensah zit zonder club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij de Duitse kampioen Bayer Leverkusen en houdt zijn conditie op peil bij Jong Ajax. Dat is ook een reden waarom Ajax wordt genoemd als een mogelijke kanshebber om de fysieke vleugelverdediger in te lijven. Voorwaarde is wel dat hij dan de clubleiding weet te overtuigen. Al lijkt een overstap naar de Championship hem meer aan te spreken.

Naast Middlesbrough, Queens Park Rangers en Stoke City heeft ook Blackburn Rovers de kans gekregen om Fosu-Mensah in te lijven. The Riversiders hebben het aanbod echter afgewezen vanwege zorgen over de fitheid van de verdediger. Feyenoord en Rangers FC hebben soortgelijke zorgen geuit nadat ze Fosu-Mensah aangeboden hebben gekregen.

In 2021 verruilde Fosu-Mensah Manchester United voor Leverkusen, waar Bayer een kleine twee miljoen euro voor zijn komst overhad. Bij de Bundesliga-club groeide hij nooit uit tot vaste waarde, mede door een kruisbandblessure die hem in zijn debuutjaar liefst negen maanden langs de kant hield.

Vorig seizoen, waarin Leverkusen de nationale dubbel won en in alle competities slechts één keer verloor (de finale van de Europa League tegen Atalanta, 3-0), kwam Fosu-Mensah niet één keer in actie voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Sinds zijn contract afgelopen zomer afliep zat hij zonder club.

