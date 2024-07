‘Maurice Steijn na Ajax-debacle weer in beeld om hoofdtrainer te worden’

Maurice Steijn is in beeld om René Hake op te volgen bij Go Ahead Eagles. De oefenmeester, die zich met de Deventenaren plaatste voor de voorrondes van de Conference League, vertrekt naar Manchester United om daar assistent van Erik ten Hag te worden.

Naast Steijn behoren ook Marcel Keizer en Bas Sibum tot de opties om Hake op te volgen bij Go Ahead Eagles. “In eerste instantie zeg je: een ervaren man, maar we moeten ook kijken wat er beschikbaar is”, legt technisch manager Paul Bosvelt uit in gesprek met RTV Oost. “Ik zie die namen ook voorbijkomen en ze worden niet voor niets genoemd. Het zijn logische namen.”

Het vertrek van Hake komt voor Go Ahead Eagles niet op een heel fijn moment. Over drie weken spelen de Deventenaren namelijk al de Europese wedstrijd tegen SK Brann. “We hopen zo snel mogelijk een vervanger te presenteren. Het moet iemand worden die zich kan vinden in de werkwijze die er nu grotendeels staat, het zou gek zijn om alles over een andere boeg te gooien.”

Mocht de keuze op Steijn vallen, zal de oefenmeester voor het eerst sinds zijn mislukte avontuur bij Ajax weer aan de slag gaan. Hij stond begin afgelopen seizoen slechts elf duels aan het roer bij Ajax, maar in die tijd maakte de club een aantal dieptepunten mee, waaronder het bezetten van de laatste plaats in de Eredivisie en een 0-4 nederlaag op eigen veld tegen aartsrivaal Feyenoord.

