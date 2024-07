Demiral krijgt twee wedstrijden schorsing voor wolvengroet en mist kwartfinale tegen Oranje

is geschorst voor de kwartfinale tussen Nederland en Turkije, zo bevestigt de UEFA. De verdediger toonde dinsdag in de achtste finale tegen Oostenrijk tijdens het juichen na een goal de wolvengroet, een gebaar geassocieerd met rechtsextremisme.

Na een van zijn twee doelpunten tegen Oostenrijk (2-1) vierde Demiral dit met de wolvengroet, een gebaar dat verwant is aan de ultranationalistische en rechtsextremistische groepering de Grijze Wolven. Dit gebaar kwam hem op felle kritiek te staan, waarna de UEFA een onderzoek begon. Inmiddels is de bond tot de conclusie gekomen Demiral voor twee wedstrijden te schorsen. Volgens Fabrizio Romano is de Turkse bond in beroep gegaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee mist de verdediger dus in ieder geval de wedstrijd tegen Oranje van zaterdagavond. Mocht Turkije dat duel winnend afsluiten, ontbreekt hij ook in de halve finale tegen Engeland of Zwitserland. Ook Orkun Kökçü is niet van de partij tegen Oranje. De oud-Feyenoorder kreeg tegen Oostenrijk zijn tweede gele kaart van het toernooi en is dus geschorst. Middenvelder Ismail Yüksek ontbreekt om dezelfde reden.

Demiral hield zich na afloop van de wedstrijd tegen Oostenrijk van de domme. “Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar”, luidde zijn verklaring.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.