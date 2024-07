Mikautadze vertrekt definitief uit Amsterdam, Ajax onthult exacte transfersom

is vanaf vandaag officieel geen speler van Ajax meer. De Amsterdammers deelden in een statement dat de club 13 miljoen euro zal ontvangen voor de Georgische voetballer.

Mikautadze kwam vorige zomer onder het bewind van Sven Mislintat naar Amsterdam voor 16 miljoen euro, maar kon niet overtuigen. De buitenspeler annex spits kwam maar tot zes duels in de Eredivisie en was daarin niet bij goals betrokken. Hij vertrok in de winter op huurbasis naar FC Metz, waar hij 13 doelpunten maakte en vier assists gaf in 20 Ligue 1-wedstrijden. Ook op het EK, waar Georgië zondagavond werd uitgeschakeld, was Mikautadze belangrijk. In de groepsfase scoorde hij drie keer en gaf hij één assist.

In het huurcontract bij Metz zat een optie tot koop en die is per 1 juli gelicht. De Franse club maakt dertien miljoen euro over naar Amsterdam, zo bevestigt Ajax. Daarmee is er dus sprake van een verlies van drie miljoen euro. Ajax zal dit bedrag echter niet gelijk kunnen gebruiken voor inkomende transfers, zo stelt Mike Verweij.

Ajax and FC Metz have reached an agreement on the transfer of Georges Mikautadze 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 1, 2024

