Verweij deelt slecht nieuws over Ajax: ‘Dat geld gaat rechtstreeks de kas in’

Ajax kan nog niet handelen op de transfermarkt, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. De Amsterdammers verkochten eind mei de Georgische aanvaller doordat FC Metz de koopoptie van 13 miljoen euro lichtte, maar zien dat geld niet terug.

“Ik had gisteren even contact met mensen bij Ajax. Mikautadze is nu verkocht, levert dertien miljoen op en dat gaat rechtstreeks de kas in”, vertelt Verweij. “Van dat geld kan geen vervanger gekocht worden”, is de pijnlijke conclusie.

Volgens Verweij zal Ajax dan ook veel spelers moeten verkopen. “Dan kan Ajax pas handelen op de transfermarkt”, aldus Verweij, die het ook nog even had over Akpom. De Engelse aanvaller staat namelijk ook op de nominatie om te vertrekken. “Ik sprak gisteren ook iemand die hoopt dat Akpom tot begin augustus blijft, want hij zal het moeten doen in de voorronde van de Europa League.”

Ajax werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met middenvelder Pablo Rosario en Oranje-spits Wout Weghorst. Beide spelers willen dolgraag de overstap maken naar de recordkampioen, maar zoals het er nu naar uitziet kan technisch directeur Alex Kroes nog niet handelen.

