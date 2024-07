Mike Verweij: 'Dat deze man nog op televisie durft te komen, is echt krankzinnig'

Mike Verweij heeft met grote verbazing naar de analyses rondom het oefenduel van Ajax tegen het Belgische STVV gekeken. Ziggo Sport, dat alle oefenwedstrijden van de Amsterdammers gedurende de voorbereiding aan het uitzenden is, had namelijk Jan van Halst uitgenodigd om de analyse te verzorgen. Een krankzinnige keuze, vindt Verweij.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt de keuze van Ziggo Sport besproken. Van Halst was vorig seizoen nog in dienst bij Ajax als rvc-lid en tijdelijk als interim algemeen directeur. Dat de oud-voetballer, die veel kritiek heeft gekregen wegens zijn functioneren in Amsterdam, nu alweer wedstrijden van Ajax analyseert zorgt voor verbazing: "Dat is natuurlijk volkomen lachwekkend. Die man (Van Halst,red.) heeft de club volledig ten gronde gericht en heeft alle transfers van Sven Mislintat goedgekeurd", zegt een verbaasde Verweij.

Artikel gaat verder onder video

De Ajax-watcher van De Telegraaf vervolgt: "Dat deze man nog op tv durft te komen, dat is echt krankzinnig. Even serieus, dit is echt een grote afgang. Dit moet je als Ziggo ook niet willen", vindt Verweij. Valentijn Driessen is het met zijn collega eens: "Als hij (Van Halst, red.) nu een paar maanden na zijn vertrek spelers van Ajax gaat analyseren, dat kan natuurlijk niet."

