Commentator Teun de Boer van ESPN zat flink in de put na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK door Engeland. Dat onthult collega Milan van Dongen vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN.

Oranje vond zijn Waterloo op het EK afgelopen dinsdag in Dortmund tegen Engeland (1-2), door een doelpunt in de slotminuut van Ollie Watkins. “Teun, ik had jou vanmiddag aan de lijn. Ik moest jou helemaal uit de put halen”, begint Van Dongen EK-praat vrijdag.

“Ik heb daar altijd wat langer last van”, erkent De Boer. “Als we echt heel dichtbij zijn, dan ga ik heel destructief denken. Dan zit ik terug te bladeren in de geschiedenisboeken: daar waren we dichtbij, en daar waren we ook dichtbij… Alles komt voorbij. Dat duurt 24 uur. Daarna pak ik de draad weer op”, aldus de voetbalcommentator.

“Nou, ik had het gevoel dat je 36 uur nodig had”, reageert Van Dongen met een kwinkslag. De Boer vervolgt: “Voor mij is het EK dan ook min of meer voorbij. Dat is heel gek misschien. Natuurlijk ga ik zondag wel de finale kijken. Beetje rancuneus, dat dan wel weer. Voor mij is het zonder Oranje toch wel anders. Dat doet een hoop.”

Tafelgast Bram van Polen deelt het gevoel van De Boer. “Voor mij was het ook alsof het EK in één keer voorbij was. Je hebt er dan ook geen zin meer in”, zegt de oud-voetballer van PEC Zwolle, die aangeeft de finale van zondag tussen Spanje en England niet te gaan kijken. Van Polen bezoekt dan op het Vrijthof een concert van violist André Rieu.

“We zitten hier dus met iemand die van een flat gaat springen”, grapt de eveneens aanwezige Hans Kraay junior, gericht naar Van Dongen, refererend aan De Boer. “En onze voetbalfanaat Bram gaat naar zondag niet kijken. Wij gaan wel kijken.”

