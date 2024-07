Pijnlijke constatering hoorbaar na berichten over mogelijke Ajax-terugkeer Bertrand Traoré

Mikos Gouka wordt niet enthousiast van de mogelijke terugkeer van bij Ajax. De Telegraaf bracht donderdag naar buiten dat de Amsterdammers ‘goede hoop’ hebben op een nieuwe samenwerking met de aanvaller uit Burkina-Faso, die tijdens het seizoen 2016/2017 ook al actief was in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Gouka bewijst de interesse van Ajax in Traoré dat de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland krap bij kas zit.

Ajax wil zich in het nieuwe seizoen revancheren voor de zeer teleurstellende prestaties in de voorbije twee jaren. De bezem zal daarvoor door de selectie moeten, maar de technische leiding heeft op dit moment weinig te besteden. Een rechtsbuiten staat bovenaan het verlanglijstje, maar miljoenen kunnen daarvoor niet worden uitgegeven. Ajax ziet Traoré dan ook als een ‘buitenkansje’. De oud-speler van onder meer Chelsea, Vitesse en Olympique Lyonnais is na zijn vertrek bij Villarreal transfervrij en kan in Amsterdam een contract voor twee of drie seizoenen tekenen.

“Jij klinkt er enthousiast over dan ik”, reageert Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad als presentator Etienne Verhoeff de mogelijke terugkeer van Traoré in Amsterdam ter sprake brengt. Verhoeff geeft aan dat hij blij is dat de transfermarkt een beetje op gang lijkt te komen. Volgens Gouka maakt de interesse van Ajax in de Afrikaanse aanvaller één ding duidelijk. “Dat Ajax niet veel geld heeft, want dan kom je bij dat soort spelers terecht. Het lijkt een beetje op Feyenoord, van een paar jaar geleden dan. Dan krijg je dus namen waarvan je denkt: nou, ik weet het niet. Die is een tijdje uit beeld gebleven en niet meer zo goed als hij ooit is geweest. Maar als je weinig geld hebt, dan moet je het inderdaad van dat soort dealtjes hebben en hopen dat ‘ie er tussen zit.”

Volgens Gouka bewijst de mogelijke hernieuwde samenwerking tussen Ajax en Traoré tevens dat de ‘panelen in Nederland verschoven zijn’. Maar dat wil volgens de verslaggever niet meteen zeggen dat een nieuw huwelijk tussen Ajax en Traoré geen succes kan worden. “Als je een duidelijk speelplan hebt en je weet als spelersgroep wat je moet doen als je de bal niet hebt en je weet wat je moet doen als je de bal wél hebt, dan kun je best ver komen zonder dat je nou uitzonderlijke spelers hebt”, zo klinkt het. Gouka wijst op het Feyenoord in het eerste seizoen onder trainer Arne Slot. “De spelers die ik bij Feyenoord de laatste jaren het beste druk heb zien zetten waren Guus Til en Bryan Linssen”, volgens Gouka geen spelers waar mensen heel enthousiast van worden. “Maar dat waren wel bij uitstek spelers die het drukzetten onder de knie kregen. Bij Oranje zie je dat dit moeilijk is gebleken met spelers die veel meer kwaliteit hebben.”

