‘Na Liverpool denkt ook andere Engelse gigant aan Joey Veerman’

Manchester United is nog altijd druk bezig met de komst van Manuel Ugarte. De middenvelder van Paris Saint-Germain moet volgens diverse bronnen deze zomer de overstap maken naar de ploeg van Erik ten Hag. Mocht een deal niet van de grond komen, schakelt United door naar , zo weet CaugtOffside.

De transfer zou afhangen van twee factoren. The Red Devils hebben vertrouwen in een goede afloop, en zouden zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Uruguayaan. Een contract tot de zomer van 2029 zou zelfs klaarliggen op Old Trafford. De club zou echter eerst Christian Eriksen, Scott McTominay en Casimiro van de hand moeten doen.

Daarnaast is het de vraag of PSG Ugarte zomaar verkoopt. Dat zou met name te maken hebben de ontwikkelingen rondom Joao Neves van Benfica. Móchten de Parijzenaren inderdaad zakendoen met de jonge middenvelder, is het aannemelijk dat Ugarte mag vertrekken.

Manchester United en Erik ten Hag hebben echter al een alternatief geïdentificeerd, namelijk Veerman. CaughtOffside heeft op basis van bronnen vernomen dat de Engelse grootmacht interesse heeft in de middenvelder van PSV. Maandag kwam het gerucht naar buiten dat ook Liverpool de Nederlander op de radar heeft.

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.