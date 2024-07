‘Arne Slot ziet basisspeler vertrekken en schakelt over naar Joey Veerman'

staat er goed op bij Liverpool, zo weet Anfield Watch maandagmiddag te melden. De middenvelder van PSV heeft een uitstekende indruk gemaakt op Arne Slot, de nieuwe trainer van The Reds.

Slot denkt dat de 25-jarige middenvelder een uitstekende optie kan zijn op de ‘nummer zes-positie’. Veerman heeft in de afgelopen jaren bewezen dat hij het spel kan maken en kende volgens de oefenmeester een soortgelijke rol als Mats Wieffer bij Feyenoord, die ook interesse kende vanuit Liverpool.

De interesse in Veerman komt tot stand door de concrete interesse in Liverpool-middenvelder Wataru Endo. De Japanner is een vaste schakel in de formatie van de Engelse grootmacht, maar staat mogelijk voor een transfer. Liverpool wees onlangs nog een bod van veertien miljoen euro van Olympique Marseille op hem af.

Veerman ligt nog twee seizoenen vast in Eindhoven en mag alleen voor een fors bedrag vertrekken. De Nederlander staat er in ieder geval goed op. Na uitstekende seizoenen in de Eredivisie liet de Volendammer zich dit jaar ook van zijn beste kant zien in de Premier League. Op het EK viel Veerman echter een aantal keer door de mand in Oranje. Met name in de wedstrijd tegen Oostenrijk speelde de 25-jarige bedroevend.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageerde ook op de berichtgeving, maar meldt dat het slechts gaat om een 'gerucht'.

