Nederland in vuur en vlam na winst op Turkije: politie bekogeld met zwaar vuurwerk

Na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Turkije (2-1) was het op veel plekken in het land groot feest. Toch is het op meerdere locaties uit de hand gelopen waar Nederlanders en Turken de confrontatie met elkaar en de politie aangingen.

Eén van de plekken waar het zaterdagavond misging, is de Schilderswijk in Den Haag. Waar men eerst feestend de straat op ging, sloeg de sfeer volgens Omroep West na een tijdje om. Zowel de politie als de Marechaussee waren aanwezig en werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Rond middernacht begonnen de Marechaussee en de ME met het uitvoeren van charges, waarbij er telkens nieuwe mensen de straat op kwamen. Rond 00.45 uur begon het weer te kalmeren in Den Haag.

Ook in meerdere steden in Noord-Brabant was het lang onrustig, zo schrijft Omroep Brabant. In Den Bosch hadden meerdere mensen zich verzameld nabij het Centraal Station, waar de sfeer in eerste instantie gemoedelijk was. Uiteindelijk sloeg deze om en moest ook hier de politie charges uitvoeren. Ook in Eindhoven, in het stadsdeel Woensel, sloeg de vlam in de pan. Op beelden is te zien hoe mensen met elkaar op de vuist gaan en onder meer stoelen naar elkaar gooien.

Berlijn

Ook op het fanplein in Berlijn raakten supporters van Oranje en Turkije eerder op de avond slaags met elkaar. Nederlandse fans zouden bij de gelijkmaker van Stefan de Vrij met bekers hebben gegooid naar de Turkse fans, waarna klappen vielen.

