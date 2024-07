Nederlands elftal krijgt scheidsrechter die Oranje een week geleden ook al floot

De halve finale tussen Nederland en Engeland staat woensdagavond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer, zo heeft de UEFA maandagochtend bekendgemaakt. De 43-jarige arbiter had ook de leiding over de interland tussen Roemenië en Nederland (0-3) van een week geleden.

Zwayer staat er goed op bij de UEFA, waardoor hij een vierde aanstelling krijgt op dit EK. Tijdens dit eindtoernooi had de Duitser de leiding over de wedstrijd tussen Italië en Albanië, Portugal en Turkije en Nederland en Roemenië. Die laatste wedstrijd vond pas een week geleden plaats, wat betekent dat Oranje de scheidsrechter twee keer in één week tegenkomt.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de interland tussen Roemenië en het Nederlands elftal was commentator Vincent Schildkamp nog erg kritisch over de aanstelling van Zwayer: "Ik vind het een van de minste scheidsrechters dit EK. Hij is een beetje irritant. Een ouderwetse scheidsrechter. Pedant, hautain", somde Schildkamp destijds een aantal negatieve eigenschappen van de Duitse arbiter op.

