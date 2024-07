Nederlands elftal staat op tegen Roemenië en boekt ruime overwinning

Het Nederlands elftal heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinale van het EK. In München was Oranje met 0-3 te sterk voor Roemenië. Cody Gakpo en Donyell Malen (2x) waren de doelpuntmakers; Gakpo gaat nu aan kop in de strijd om de Gouden Schoen. In de kwartfinale zal Turkije of Oostenrijk de tegenstander zijn.

In Roemenië treft Nederland op papier de zwakste groepswinnaar: Roemenië bivakkeert op de FIFA-wereldranglijst op plaats 47, terwijl Oranje op plaats zeven staat. Na een matige voorbereiding is het team van motivator Eduard Iordănescu echter in het toernooi gegroeid en zou het een fanatieke, geduchte tegenstander vormen. Tegen de Oost-Europeanen had bondscoach Ronald Koeman een verrassing in petto. Zoals verwacht waren er basisplaatsen voor Denzel Dumfries en Xavi Simons, maar ook Steven Bergwijn stond aan de aftrap. De Ajacied kende een matig begin, maar dat gold voor het gehele Nederlands elftal. Het Roemeense elftal zette vanaf het eerste fluitsignaal enthousiast druk, terwijl de scherpte en beleving bij de Nederlanders leek te ontbreken.

Artikel gaat verder onder video

Na de eerste tien minuten ging de Roemeense storm langzaam liggen en nam Nederland de teugels in handen. Veel ging over de rechterflank, waar Bergwijn en Denzel Dumfries een goede wisselwerking hadden. De 26-jarige buitenspeler trok veelvuldig naar binnen, waar hij liet zien nog over het nodige technisch vernuft te beschikken. Zodoende kon de rechtsback er aan de buitenkant overheen denderen, maar zijn voorzetten werden keer op keer geblokt. Dit leverde Oranje in de eerste helft maar liefst 10 hoekschoppen op, maar Memphis Depay wist de bal nimmer gevaarlijk voor te krijgen. De aanvalsleider zat niet goed in de wedstrijd: aannames lieten te wensen over en passes kwamen door gebrekkige communicatie meermaals niet aan.

Aanvallen over de rechterkant waren dus niet effectief, maar een van de weinige keren dat de linkerflank werd benut, was het raak. Na een paar snelle passes trok Gakpo ‘des Robbens’ naar binnen en schoot hij in de korte hoek de openingstreffer tegen de touwen. Het tempo van die aanval ontbrak vaak in het restant van de eerste helft. Er werd veel gebreid , waardoor de Roemenen op de been konden blijven. Simons kwam kort voor rust nog wel tot een grote kans, maar schoot na een paar keer kappen en draaien voorlangs. Aan de andere kant was Roemenië maar zelden gevaarlijk. De meeste dreiging kwam van buitenspeler Dennis Man, maar Nathan Aké trok goed met zijn tegenstander mee.

De verdediger van Manchester City was ook in de tweede helft meermaals belangrijk met zijn defensieve acties. Roemenië toonde in de tweede helft meer aanvallende intenties, maar door matige passing en afdoende concentratie bij de zenuwachtige Oranje-verdediging bleef het Nederlands elftal eenvoudig op de been. Sterker nog, de ruimtes leverden juist kansen voor hen op. Tijjani Reijnders en Gakpo kwamen er met mooie rushes eenvoudig doorheen, maar konden het net in eerste instantie niet vinden. In minuut 65 schoot de buitenspeler van Liverpool na een handige voorzet wel binnen, maar werd zijn treffer door de VAR wegens buitenspel afgekeurd.

Zo bleef het Nederlands elftal zoeken naar de beslissende treffer. Uiteindelijk was het Gakpo die zo’n tien minuten voor tijd verlossing bracht. Op de achterlijn leek hij het duel met Radu Dragusin te verliezen, maar hield hij de bal toch nog knap binnen. Vervolgens tikte hij het leder door naar Donyell Malen, die voor een praktisch leeg doel binnentikte. Daarmee was de strijd al gestreden, maar in de ultieme slotfase schoot hij na een snelle counter nogmaals. Zo gaat Nederland door naar de kwartfinale, waarin Oostenrijk of Turkije de tegenstander zal zijn.

