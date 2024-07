NOS-verslaggever zorgt met pikante vraag voor ontzettend veel irritatie bij De Vrij

stond woensdagavond na de uitschakeling van Nederland in de halve finale van het EK tegen Engeland (1-2) verslagen voor de camera van NOS. Eén vraag van verslaggever Thierry Boon zorgde zichtbaar voor veel irritatie bij de verdediger van Oranje.

Boon vroeg De Vrij of hij zichzelf ‘iets kwalijk neemt’, vanwege zijn rol bij de winnende treffer in extremis van Ollie Watkins. De Vrij duelleerde in de zestien van Nederland met Watkins, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Engelse spits kon schieten en scoren. De Vrij schudde afkeurend zijn hoofd toen hij de vraag van Boon hoorde.

“Ik bedoel: je speelt een dijk van een wedstrijd en dan lukt het op het laatste moment niet om ervoor te komen”, licht Boon zijn vraag nader toe. De Vrij: “Wat wil je dat ik hierop zeg?” Boon had daar niet van terug, waarna hij gauw een andere vraag stelde: “Waar lag het aan dat het spel gedurende de tweede helft weer beter werd?”

“We werden wat preciezer met de bal”, repliceert De Vrij. “We bezetten de posities iets beter. We vonden wat vaker de vrije man en hielden de bal wat meer in de ploeg. We hebben een unieke kans laten liggen.”