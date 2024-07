Ochtendkranten zien 'herboren' Oranje, maar plaatsen één grote kanttekening bij ruime zege op Roemenië

De ochtendkranten zijn zeer tevreden met zowel het resultaat als het vertoonde spel van het Nederlands elftal, dat dinsdag overtuigend afrekende met Roemenië in de achtste finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Toch plaatsen zowel de Volkskrant als het Algemeen Dagblad een belangrijke grote kanttekening bij de 0-3 zege waarmee het elftal van Ronald Koeman zich plaatste voor de kwartfinales, waarin komende zaterdag een confrontatie met Turkije volgt.

'ORANJE HERBOREN', kopt De Telegraaf in chocoladeletters op de voorpagina. Het nieuwe kabinet mag dinsdag dan wel beëdigd zijn, de overwinning van het Nederlands elftal op de Roemenen is voor de ochtendkrant het grootste nieuws van de woensdagochtend. "Er groeit iets moois bij Oranje", constateert Jeroen Kapteijns verderop in het sportkatern. Mike Verweij stelt in zijn wedstrijdanalyse dat het Nederlands elftal met de wedstrijd tegen de Roemenen ("niet alleen vanwege de klinkende zege (0-3), maar ook met het bij vlagen oogstrelende spel") een 'luid en duidelijk antwoord' hebben gegeven op de kritiek die weerklonk na het teleurstellende afsluitende pouleduel met Oostenrijk, dat met 2-3 werd verloren.

Op de voorpagina van de Volkskrant neemt de bordesfoto van het kabinet-Schoof wél de meeste ruimte in, maar is ook een plekje ingeruimd voor een fotootje van een juichende Donyell Malen en Memphis Depay. "De patiënt is aan de beterende hand", schrijft Willem Vissers verderop in zijn wedstrijdverslag. "Het Nederlands elftal ruilde het masker van onvermogen in voor een fris gezicht met blosjes", zag Vissers, die wel een minpunt benoemt: "Het was erbarmelijk hoelang er werd geklungeld", verwijzend naar het lang uitblijven van de tweede Nederlandse treffer - ondanks een stortvloed aan kansen. Los daarvan zag de journalist 'een aantrekkelijke wedstrijd', met Cody Gakpo als grote uitblinker en PSV'er Jerdy Schouten 'als goede tweede'.

"De lach is terug", kopt het Algemeen Dagblad op de voorpagina. Sjoerd Mossou schrijft verderop in het sportkatern dat het spel van Oranje tegen de Roemenen 'perspectief biedt voor een onvergetelijk toernooi', maar plaatst daar wel één kanttekening bij. "Dat het duel met de Roemenen nog betrekkelijk lang spannend bleef, zat hem vooral in het uitblijven van de tweede goal", stipt Mossou het zelfde euvel als Vissers aan. Dat neemt niet weg dat Oranje indruk op de journalist maakte. Vooral het middenveld - tegen Oostenrijk nog de meest bekritiseerde linie - kon Mossou bekoren. "Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders heersten aan de bal, terwijl de zwervende Xavi Simons een voortdurende plaag was voor de Roemenen", noteert Mossou.

