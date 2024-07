Ochtendkranten zien ‘machteloos’ Oranje met ‘veel karakter’ en loven twee spelers

Nederland had het zaterdagavond moeilijk tegen Turkije, maar wist zich dankzij twee treffers in zes minuten tijd toch te plaatsen voor de halve finales van het Europees Kampioenschap. Ook de ochtendkranten zien dat Oranje het niet makkelijk had in Berlijn, maar zijn wel tevreden met het getoonde karakter.

“Makkelijk ging het allerminst tegen Turkije, maar er zit wel veel karakter in dit Nederlands elftal en dat bewees de ploeg ook weer in Berlijn”, begint De Telegraaf. De tactische keuze om Steven Bergwijn aan de aftrap te zetten pakte volgens de krant aan het begin van het duel goed uit. “Nederland pakte direct het initiatief en liet de bal soepel rondgaan. Het leverde ook meteen een prima schietkans op, maar Memphis Depay mikte de bal veel te hoog. Het bleek een heel zeldzaam moment te zijn geweest, want Nederland had wel overwicht in de eerste helft, maar echt in de buurt van het Turkse doel wisten de Oranjeklanten niet meer dreigend te worden.”

Nadat Oranje in de tweede helft op voorsprong was gekomen, was het in de slotfase Bart Verbruggen die met belangrijke reddingen de voorsprong over de streep trok. “Een hoofdrol was er nog voor doelman Verbruggen die een geweldige redding verrichte op een grote kans voor invaller Semih Kilicsoy. En zo staat Oranje voor het eerst sinds het EK 2004 (toen in tegen Portugal) in de halve finale van een EK”, leest het.

Ook het Algemeen Dagblad zag dat Oranje het niet makkelijk had tegen Turkije. “Er was een regelrechte ontsnapping voor nodig, maar op het tandvlees bereikte het Nederlands elftal zaterdagavond de halve finale van het EK voetbal. Lange tijd oogde het Nederlands elftal vooral machteloos en krachteloos. Turkije lokte Nederland in de val en had lange tijd amper iets te vrezen. Dat veranderde pas in het laatste kwart van de wedstrijd.”

Volgens de krant maakte het inbrengen van Wout Weghorst uiteindelijk het verschil voor de ploeg van Ronald Koeman. “Met Wout Weghorst bracht Koeman méér power in de spits, ten koste van de anoniem spelende Steven Bergwijn. De Tukker bracht meteen energie, duelkracht en een vleugje opportunisme. Weghorst had de bal na 69 minuten eigenlijk breed moeten leggen, maar zijn kans leidde wél tot de corner die Oranje nodig had. Niet veel later scoorde De Vrij, als opmaat naar de ommekeer.”

Volgens de Volkskrant legde Oranje te lang geen risico in het spel tegen Turkije. “Pas toen de ziel opbloeide en de tijd voor voetbal zonder risico voorbij was, om een roemloze uitschakeling te voorkomen, was Oranje voor even ontketend. Binnen een paar minuten viel eerst de gelijkmaker door een kopbal van uitblinker Stefan de Vrij, met een variatie van een hoekschop, na een voorzet van Memphis Depay”, schrijft de krant. Met name de fysieke gesteldheid van Nederland zou hebben bijgedragen aan de overwinning. “Oranje bleek ook fitter en profiteerde van het overwicht in de slotfase met een bizar, winnend doelpunt.”

“Het Nederlands elftal liet de gouden kans om zich bij de laatste vier te scharen op het EK in Duitsland uiteindelijk niet schieten”, schrijft Trouw. “Het had na de eerste 45 minuten door dat het in de beladen kwartfinale tegen Turkije niet alleen om goed voetbal draaide. Waar het in het eerste bedrijf nog werd afgetroefd op tactiek en vooral beleving, liet Oranje na de rust haar tanden zien. Met klinkend succes.” Ook volgens deze krant was de inbreng van Wout Weghorst cruciaal voor Oranje. “Met zijn inbreng kwam na de rust het heilige vuur in de ploeg dat nodig was om de strijdbare Turken te verslaan. De supersub ging voorin een tandem vormen met Depay en moest het vuurtje ook bij de Nederlandse ploeg flink opstoken, terwijl Simons naar de rechterflank verhuisde. Het werkte.”

