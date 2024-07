Ondermaats presterende Oranje-international gefileerd: ‘Waar ben je in godsnaam mee bezig?’

Anco Jansen vindt dat dit Europees kampioenschap ondermaats presteert bij het Nederlands. De oud-speler van onder meer FC Groningen en PEC Zwolle heeft zich tijdens het duel van Oranje tegen Roemenië (3-0 winst voor Nederland) ook geërgerd aan de 30-jarige aanvaller.

“Het is meer het feit dat wat hij aan het elftal geeft, dat vind ik nu na vier wedstrijden gewoon te weinig”, aldus Jansen bij EK-praat op ESPN. “Ik snap dat je met een hiërarchie in het elftal zit en hij is gewoon een leider in het elftal. Zo profileert hij zich en dat merk je ook aan alles. Dan is het als bondscoach ook heel moeilijk om daar wijzigingen in aan te brengen. Je hebt ook nog eens met 3-0 gewonnen. Als ik puur kijk naar wat hij brengt, dan vind ik dat veel te weinig. Gewoon echt veel te weinig”, is Jansen eerlijk.

Zo vraagt Jansen zich onder meer af wat andere Oranjespelers aan Memphis hebben. “Ik heb gisteren een aantal voorbeelden gezien dat hij als aanspeelpunt kan dienen, maar dan verliest hij duels en is hij slordig in aannames. Er was een lange bal waarbij Dumfries onderweg was. Dan denk ik: met zijn lichaam, als je alleen al je lichaam zet en je laat die bal in je vallen, dan kan je die bal zo op Dumfries neerleggen en dan wordt het een honderd procent kans. Dan is het allemaal slap.”

Jansen heeft zich daarnaast geërgerd aan de corners van Memphis. “Zijn standaardsituaties zijn allemaal matig”, is hij kritisch. “Dan probeert hij een corner in een keer op goal te schieten. Dan denk ik: je speelt al drie wedstrijden slecht, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ik vind gewoon dat hij te weinig presteert. We hebben goede spelers op de bank zitten.”

Andere spits of andere rol voor Depay?

Wie Jansen dan graag in de spits zou zien bij Oranje? “Ik zou denk ik voor Zirkzee gaan. Ik vind hem echt een hele bijzondere speler. Ik heb hem heel veel gezien bij Bologna. Hij verdient wel een kans, maar ik begrijp ook wel dat dat niet gaat gebeuren”, verwacht de oud-voetballer.

Bram van Polen oppert een andere rol voor Memphis. Zo ziet de ex-verdediger de aanvaller wel spelen als rechter tien en dan hangend op rechts. “We hebben het gisteren op een andere manier ingevuld en dat loopt hartstikke goed, dus daar zou ik niet aan beginnen”, aldus Jansen, die ook nog andere opties ziet. “Je hebt Brobbey, dat zou ook een prima optie zijn. Daarnaast heb je Weghorst die het geweldig doet”, besluit hij.

