Opstelling Ajax: Farioli kiest voor mix van talent en ervaring tegen Al-Wasl

Ajax heeft de opstelling voor het oefenduel met Al-Wasl bekendgemaakt. Waar het middenveld uit ervaren namen bestaat, kiest Francesco Farioli ervoor om in zijn voor- en achterhoede verschillende talenten aan het werk te zien.

Centraal achterin kiest Farioli voor twee namen met nog weinig ervaring in het eerste van Ajax. De talentvolle Aaron Bouwman mag zich samen met Youri Baas laten zien tegen de club uit het Midden-Oosten. Zij zullen worden geflankeerd door Anton Gaaei en Borna Sosa.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld stuurt de oefenmeester met Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Steven Berghuis, die donderdag aanvoerder is, wel ervaren krachten het veld in. Voorin mogen de talenten Christian Rasmussen, Julian Rijkhoff en Mika Godts hun kunnen tonen.

Het duel tussen Ajax en Al-Wasl begint donderdagavond om 18.30. Deze wedstrijd is live te kijken via het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Ook voor niet-abonnees is het duel te zien. Daarvoor kunnen ze terecht bij Ziggo Free. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Bouwman, Baas, Sosa; Mannsverk, Van den Boomen, Berghuis; Rasmussen, Rijkhoff, Godts.

Here’s who’s starting for us tonight! 👊#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.