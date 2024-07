Opvallend: basisopstelling van Engeland tegen Nederlands elftal lijkt ‘uitgelekt’

De opstelling van het Engelse nationale team voor de halve finale tegen het Nederlands elftal op het EK schijnt ‘uitgelekt’ te zijn, zo claimt The Sun. De boulevardkrant weet dat de herstelde Luke Shaw nog niet bij de eerste elf op het wedstrijdformulier te vinden is.

De verwachting is daarom dat bondscoach Gareth Southgate vasthoudt aan dezelfde opstelling als tegen Zwitserland. In die wedstrijd speelden de Engelsen in een 3-4-3-systeem, omdat de 4-3-3-formatie in de groepsfase niet goed uitpakte. In de kwartfinale trad Southgate daarom aan met wingbacks, namelijk Kieran Trippier en Buyako Saka.

Ook tegen Oranje zullen deze twee spelers op de flanken staan geposteerd. Voorafgaand was de verwachting dat Luke Shaw zou terugkeren in de basis. De linksback van Manchester United is onomstreden in de formatie van The Three Lions. The Sun meldt dat er verder geen verrassende namen worden verwacht in de opstelling van Engeland.

The Sun spreekt op X van een 'leaked' oftewel 'uitgelekte' opstelling van Engeland, terwijl er in het artikel gerept wordt over de verwachte elf.

Vermoedelijke opstelling:

Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane.

