Opvallende reactie van Noa Vahle na late gelijkmaker Duitsland tegen Spanje

Het nieuws over de late gelijkmaker van Duitsland in de wedstrijd tegen Spanje kwam vrij snel door in de perszaal waar Nederlandse journalisten zich hadden verzameld voor de persconferentie van Ronald Koeman en Denzel Dumfries. SBS6-verslaggever Noa Vahle bleek blij met het doelpunt van Florian Wirtz.

Op beelden van de NOS is te zien hoe de aanwezige journalisten reageerden. Vahle balde haar vuist na het doelpunt. De verlenging tussen Duitsland en Spanje is te volgen in ons liveverslag.