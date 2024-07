Oranje-international ziet broer plotseling opduiken bij FC Den Bosch

, de oudere broer van , is momenteel op proef bij FC Den Bosch. De dertigjarige spits, die afgelopen seizoen uitkwam voor Telstar, probeert in Brabant een nieuw contract te verdienen.

De bonkige spits zit zaterdagmiddag op de bank bij de oefenwedstrijd van Den Bosch tegen RKC. Gravenberch trainde de afgelopen dagen al mee met de ploeg van David Nascimento. Of het voormalige jeugdproduct van Ajax een contract gaat tekenen bij de Keuken Kampioen Divisie-club, moet de komende tijd gaan blijken.

Gravenberch heeft tot dusverre behoorlijk wat clubs op zijn cv staan. In Nederland speelde de ervaren spits voor Telstar, De Graafschap, Sparta, FC Dordrecht, TOP Oss, Jong Ajax en NEC. Danzell Gravenberch is acht jaar ouder dan zijn broertje Ryan Gravenberch, die momenteel met Oranje actief is op het EK in Duitsland.

